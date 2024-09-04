Командующий АФРИКОМ США встретился с командующим ливийской армией

Переговоры с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром провел командующий Африканским командованием вооруженных сил США (AFRICOM) Майкл Лэнгли, 28 августа сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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