One of the largest banks in the UK, HSBC, was at the center of a scandal, having been severely criticized by the Muslim community and human rights activists after the publication of a journalistic investigation by Hyphen Online and Middle East Eye.
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