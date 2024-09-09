«Ведомости»: китайские банки ввели новые ограничения для партнеров из РФ

Некоторые китайские банки ввели новые ограничения, касающиеся российских импортеров. Они запрещают локальным поставщикам, работающим с ними, открывать счета за пределами провинции, в которой те ведут свою деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии