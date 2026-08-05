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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брусникина о словах Ожогиной: «Нас очень много лет копировали – брали и элементы, и поддержки. Но мы почему-то никого в этом никогда не обвиняли»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина оценила слова испанской синхронистки Алисы Ожогиной.

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