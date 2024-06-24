Под домашний арест отправили Васильева — фигуранта дела бизнесмена Новицкого

В Московском Тверском суде было принято решение о домашнем аресте в отношении Сергея Васильева, второго совладельца инвестгруппы "Русские фонды" по делу о мошенничестве, в котором также фигурирует бизнесмен Евгений Новицкий.
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