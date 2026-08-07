Алаудинов оценил потери украинской армии в 2,5 миллиона человек

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью ТАСС оценил потери украинской армии во время специальной военной операции (СВО).
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