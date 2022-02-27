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ISU: «Внимательно следим за ситуацией на Украине, а также в соседних странах. Считаем безопасность всех спортсменов наивысшим приоритетом»

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине.  «Наши сердца обращены ко всем пострадавшим, а наши мысли с украинским народом и страной.

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