В избирательных округах № 6, 13 и 24 Иркутска благодаря поддержке депутатов городской Думы Михаила Кудрявцева, Геннадия Ильичева и Григория Вакуленко появились новая сцена, спортивная площадка и тротуар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России произошл...
- В России произошл...
- Иркутянку оштрафо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым