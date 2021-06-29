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Результаты 1/8 финала Евро-2020: кто вышел в 1/4, победители пар

Прошли все матчи 1/8 финала Евро-2020. Победители пар вышли в четвертьфинал турнира. Результаты 1/8 финала Евро-2020 Уэльс – Дания – 0:4 Италия – Австрия – 2:1, дополнительное время Нидерланды – Чехия – 0:2 Бельгия – Португалия – 1:0 Хорватия – Испания – 3:5, дополнительное время Франция – Швейцария – 3:3, 4:5 по пенальти Англия – Германия – 2:0 Швеция – Украина – 1:2, дополнительное время 1/4 финала 2 июля Швейцария – Испания, Санкт-Петербург Бельгия – Италия, Мюнхен 3 июля Чехия – Дания, Баку Украина – Англия, Рим    .

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