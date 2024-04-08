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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Казмунайгаз» назвал стоимость доли «Лукойла» в СП по освоению шельфа Каспия

Сумма сделки за вхождение «Лукойла» в совместные проекты с «Казмунайгазом» по освоению трех месторождений на шельфе Каспия — Каламкас-море, Хазар и Ауэзов — составила $200 млн, следует из отчетности казахстанской госкомпании.

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