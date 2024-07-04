Студента колледжа из Алексеевского наградили в РУТ за международный успех в Китае

В Российском университете транспорта 2 июля наградили студента Московского колледжа транспорта РУТ Андрея Балакина, который занял второе место на международном конкурсе «Один пояс — один путь» в компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте».
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