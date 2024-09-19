Расчеты гаубиц Д-20 разнесли полевой склад ВСУ в приграничье

Артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск группировки войск «Север» уничтожили скопление боевиков киевского режима и вражескую бронетехнику в приграничном регионе Курской области.
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