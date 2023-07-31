Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

110 подписчиков

Тель-авивский «Маккаби Тель-Авив» объявил о переходе Хасьеля Риверо

Центровой Хасьель Риверо (29 лет, 206 см) официально перешел в тель-авивский «Маккаби». Стороны подписали 2-летний контракт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх