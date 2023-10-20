Глава Татарстана извинился за слова депутата о награждении сына Кадырова

Глава Татарстана Рустам Минниханов объяснил заявление депутата Госсовета республики Азата Хамаева о присвоении звания Героя Чечни сыну Рамзана Кадырова, избившего арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля.
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