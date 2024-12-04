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Петербургский дневник

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Эксперт рассказал, кому нельзя делать лазерную эпиляцию

Эксперт рассказал, кому нельзя делать лазерную эпиляцию

Процедура подходит не всем Несмотря на высокую безопасность лазерной эпиляции, некоторым людям следует отказаться от процедуры, сказал РИАМО владелец бренда профессиональных лазеров для эпиляции MAYER Евгений Майер.

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