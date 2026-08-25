Агния Кузнецова призналась, что отношения на расстоянии было трудно спасти — теперь рядом с ней другой муж

Агния Кузнецова никогда не пыталась казаться типичной экранной героиней. Редкая естественность и почти обезоруживающая прямота быстро выделили ее на фоне коллег: начав с ролей бунтующих подростков, актриса сумела доказать, что способна работать на пределе в самых жестких авторских драмах и не боится сложных психологических изломов.