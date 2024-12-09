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Назван срок появления новой банкноты номиналом в 1000 рублей

Назван срок появления новой банкноты номиналом в 1000 рублей

Обновленная банкнота номиналом в 1000 рублей с измененным дизайном обратной стороны планируется к выпуску ближе к концу 2025 года Об этом «Известиям»сообщил Сергей Белов, заместитель председателя Центрального банка России.

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