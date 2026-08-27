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Царьград

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Идет развязка битвы за Донбасс: военкор Стешин предрёк ВСУ масштабное бегство

Идет развязка битвы за Донбасс: военкор Стешин предрёк ВСУ масштабное бегство

Военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что битва за Донбасс подошла к решающей стадии.Украинские подразделения начали отвод сил из Доброполья, готовясь к оставлению региона и укреплению обороны в Днепропетровской области.

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