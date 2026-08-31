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«Локомотив» выиграл еще один кубок, первый при Квартальнове. Чемпионам даже не нужны легионеры

«Локомотив» выиграл еще один кубок, первый при Квартальнове. Чемпионам даже не нужны легионеры

Фрэза и Паника уже заменила молодежь.Да, они снова что-то выиграли. «Локомотив» за последние три года стал настоящей доминантой в российском хоккее.

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