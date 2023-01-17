Военное обозрение

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Индийский потолок, китайский шок и несколько строк за «Силу Сибири»

Индийский потолок, китайский шок и несколько строк за «Силу Сибири»

О чём думают в Нью-Дели? Пару дней назад в новостном потоке не особо выделилась новость из Индии, где вдруг решили забыть про то, что они для нас вообще-то – «дружественная» страна.

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