Индийский потолок, китайский шок и несколько строк за «Силу Сибири»

О чём думают в Нью-Дели? Пару дней назад в новостном потоке не особо выделилась новость из Индии, где вдруг решили забыть про то, что они для нас вообще-то – «дружественная» страна.
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