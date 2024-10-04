Лучшие игры по вселенной Warhammer 40,000: топ-5 проектов по масштабной космической серии

Warhammer 40,000 — серия компьютерных игр, в основу которых легла одноименная настольная игра. Во франшизу входит большое количество проектов самых разных жанров — от классических шутеров до масштабных стратегий.
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