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EUROMORE

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Кто входил в Ваффен-СС?

Кто входил в Ваффен-СС?

На «EUROMORE» опубликована новая запись немецкого журналиста, главного редактора издания «World Economy» Александра Сосновского: Кто входил в Ваффен-СС и какие иностранные легионы сражались в этой преступной организации.

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