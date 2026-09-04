Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для бронирования апартаментов в сентябре

Ялта попала в десятку лидеров по бронированию апартаментов в начале осени.Один из сервисов бронирования жилья опубликовал самые популярные направления для бронирования апартаментов в сентябре 2026.
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