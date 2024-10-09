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Будет вкусно

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Готовлю вместо пельменей. Все кто пробует просят рецепт. Курзе. Это очень вкусно и просто!

Готовлю вместо пельменей. Все кто пробует просят рецепт. Курзе. Это очень вкусно и просто!

Приготовление: 1. Готовим тесто, как на обычные пельмени. Смешиваем муку, соль. Добавляем холодную воду, яйцо, растительное масло и замешиваем тесто.

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Комментарии
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V
Vladimir
А чем курзе отличается от пельменей? Тем что в начинке больше специй? И всё?
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20 час.
НТ
Нинель Тенорио
Формой отличается
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16 час.

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