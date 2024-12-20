В Москве задержали 8 членов ОПГ, которая помогла въехать в страну более 1000 нелегальным мигрантов. Последствия

E

Ed

Никак не возьму в толк, почему не ведется база данных по всем въезжающим/ выезжающим с учетом данных об основаниях въезда. Техника для этого подойдет даже из прошлого века - диска на 1Тб вполне достаточно. По опыту своей работы (складской учет, зарплата, спортлото, авиабилеты, учет успеваемости и пропуск занятий и еще много чего ) с базами данных знаю, что везде, где это направление игнорируют (часто очень агрессивно) , повторяю ВЕЗДЕ, - всегда присутствовал коррупционный элемент- с базами данных отловить кого нужно - минуты. Ну что проще - на границе ввести пару строк текста и потом эти записи по всем пунктам объединить и хранить. Ведь в аэропорту и ж-д вокзалах и автовокзал межгород эта работа делается и если кто то не туда поехал это мгновенно выяснится. Чудеса нашего распиздяйства!