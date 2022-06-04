Иностранцы прокатились на российских маршрутках и рассказали о своих впечатлениях

Турист из Канады упомянул свой опыт поездок на маршрутных такси в России. Его твит нашел живой отклик у иностранных подписчиков, которые вспомнили свои впечатления о маршрутках в России и поделились историями про свои не самые обычные поездки.
Турист из Канады упомянул свой опыт поездок на маршрутных такси в России. Его твит нашел живой отклик у иностранных подписчиков, которые вспомнили свои впечатления о маршрутках в России и поделились историями про свои не самые обычные поездки.
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