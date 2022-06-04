TRENDYMEN

38 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Иностранцы прокатились на российских маршрутках и рассказали о своих впечатлениях

Иностранцы прокатились на российских маршрутках и рассказали о своих впечатлениях

Турист из Канады упомянул свой опыт поездок на маршрутных такси в России. Его твит нашел живой отклик у иностранных подписчиков, которые вспомнили свои впечатления о маршрутках в России и поделились историями про свои не самые обычные поездки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх