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Аргументы и Факты

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World Aquatics обязала страны гарантировать визы российским пловцам

World Aquatics обязала страны гарантировать визы российским пловцам

Международная федерация плавания (World Aquatics) обязала принимающие соревнования страны гарантировать выдачу виз российским спортсменам, заявил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

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