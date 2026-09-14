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Генич — о симуляции Кордобы: «Это был слишком нехороший поступок. Такие вещи в футболе видеть не очень хочется»

Генич — о симуляции Кордобы: «Это был слишком нехороший поступок. Такие вещи в футболе видеть не очень хочется»

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о симуляции нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 8-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).

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vagas Karlito

Да у нас  многие  грешат такими выкрутасами! Нет осуждения и это робкое поползновение не изменит картины! Нужна целенаправленная  реакция  общества болельщиков не взирая на  предпочтения! Нельзя себя так вести на поле это  придает  игре неприятный фон!