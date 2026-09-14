Спортивный комментатор Константин Генич высказался о симуляции нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 8-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).
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- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Да у нас многие грешат такими выкрутасами! Нет осуждения и это робкое поползновение не изменит картины! Нужна целенаправленная реакция общества болельщиков не взирая на предпочтения! Нельзя себя так вести на поле это придает игре неприятный фон!