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Царьград

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Врач заявила, что при больном горле можно есть мороженое

Врач заявила, что при больном горле можно есть мороженое

Мороженое само по себе не вызывает боль в горле.Употребление мороженого при боли в горле не вызывает ее, а может даже облегчить.

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