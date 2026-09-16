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ИА Регнум

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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира движения ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира движения ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили о ликвидации командира бригады радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

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