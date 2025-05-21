Легкоатлетическая эстафета.

Коллектив нашего завода с гордостью принял участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы!Мы не только проявили командный дух и спортивные навыки, но и заняли почетное 3 место!Поздравляем всех участников и благодарим за поддержку! Вместе мы сильнее! .