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Легкоатлетическая эстафета.

Легкоатлетическая эстафета.

Коллектив нашего завода с гордостью принял участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы!Мы не только проявили командный дух и спортивные навыки, но и заняли почетное 3 место!Поздравляем всех участников и благодарим за поддержку! Вместе мы сильнее! .

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