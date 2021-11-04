Запрет на массовые мероприятия в школах до 2024 года продлил Роспотребнадзор

Главный государственный врач Российской Федерации Анна Попова подписала постановление, продлевающее действие санитарных ограничений для образовательных учреждений страны, соответственно, и во всех школах Новосибирской области до 1 января 2024 года.
Главный государственный врач Российской Федерации Анна Попова подписала постановление, продлевающее действие санитарных ограничений для образовательных учреждений страны, соответственно, и во всех школах Новосибирской области до 1 января 2024 года.
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