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Запрет на массовые мероприятия в школах до 2024 года продлил Роспотребнадзор

Запрет на массовые мероприятия в школах до 2024 года продлил Роспотребнадзор

Главный государственный врач Российской Федерации Анна Попова подписала постановление, продлевающее действие санитарных ограничений для образовательных учреждений страны, соответственно, и во всех школах Новосибирской области до 1 января 2024 года.

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