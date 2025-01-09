Звоночки: Неудачный аукцион 10-​летних трежерей, несмотря на самую высокую доходность с 2007 года

Mike1975 Обвал на рынке облигаций, или, скорее, рост процентных ставок, продолжился сегодня, особенно после того, как JOLTS и ISM напечатали рекордное количество облигаций, а сегодняшний аукцион 10-​летних облигаций просто подтвердил, насколько всё плохо, когда возобновилась продажа облигаций с погашением через 9 лет и 10 месяцев на сумму 39 миллиардов долларов по не просто плохим ценам, а с самой высокой доходностью с августа 2007 года ! Аукцион завершился с высокой доходностью 4,680%, что на 44,5 базисных пункта больше, чем 4,2520% в прошлом месяце.