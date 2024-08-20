«Говорить о «мирном договоре» спустя 80 лет — значит, игнорировать исторический контекст»: посол России в Японии Николай Ноздрев о том, что сейчас связывает Москву и Токио

Вчера Как долго Япония будет оставаться «недружественной» страной для Москвы, нужен ли двум странам мирный договор, решится ли Токио на поставки Киеву летального оружия и сохранит ли участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» — об этом в интервью RTVI рассказал посол России в Японии Николай Ноздрев.