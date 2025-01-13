"Нездоровая реальность": В России арестован доброволец из Киргизии. Кабанов не стал молчать

Вадим Кузнецов

Совершенно непонятная история. Насколько мне известно, Россия НЕ выдает в другие государства своих граждан -ст. 61 Конституции РФ. Аскар Кубанычбек - российский гражданин. Одно только это делает невозможным его выдачу. Кроме того, как российский гражданин, он имеет право участвовать в СВО и не подвергаться преследованию за это. Киргизия признает его двойное гражданство? Значит, и там он должен быть освобожден от преследования за это - как гражданин России.