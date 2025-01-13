В России арестовали добровольца родом из Киргизии. Вернувшегося в отпуск бойца посадили за решётку.
"Нездоровая реальность": В России арестован доброволец из Киргизии. Кабанов не стал молчать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Да всех ростовских полицаев давно уже надо сажать на "общие" зоны, их там заждались...
Ответить
49 мин.
Вадим Кузнецов
Совершенно непонятная история. Насколько мне известно, Россия НЕ выдает в другие государства своих граждан -ст. 61 Конституции РФ. Аскар Кубанычбек - российский гражданин. Одно только это делает невозможным его выдачу. Кроме того, как российский гражданин, он имеет право участвовать в СВО и не подвергаться преследованию за это. Киргизия признает его двойное гражданство? Значит, и там он должен быть освобожден от преследования за это - как гражданин России.
Ответить
31 мин.
Андрей Павлов
Как же прогнило российское МВД! Мигрантов за преступления зачастую не задерживают, а россиянина пожалуйста. Ведь дядя Турал за него не заступится.
Ответить
8 мин.
Свежие комментарии