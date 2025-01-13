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"Нездоровая реальность": В России арестован доброволец из Киргизии. Кабанов не стал молчать

"Нездоровая реальность": В России арестован доброволец из Киргизии. Кабанов не стал молчать

В России арестовали добровольца родом из Киргизии. Вернувшегося в отпуск бойца посадили за решётку.

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Комментарии
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Silver Kont
Да всех ростовских полицаев давно уже надо сажать на &quot;общие&quot; зоны, их там заждались...
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49 мин.
Вадим Кузнецов
Совершенно непонятная история. Насколько мне известно, Россия НЕ выдает в другие государства своих граждан -ст. 61 Конституции РФ. Аскар Кубанычбек - российский гражданин. Одно только это делает невозможным его выдачу. Кроме того, как российский гражданин, он имеет право участвовать в СВО и не подвергаться преследованию за это. Киргизия признает его двойное гражданство? Значит, и там он должен быть освобожден от преследования за это - как гражданин России.
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31 мин.
Андрей Павлов
Как же прогнило российское МВД! Мигрантов за преступления зачастую не задерживают, а россиянина пожалуйста. Ведь дядя Турал за него не заступится.
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8 мин.

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