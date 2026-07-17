Маршрут построен: Элиста

В Московском зоопарке можно увидеть двугорбых верблюдов – настоящих любимцев посетителей. У вольера всегда собирается публика, и хозяева вниманию только рады! Впрочем, настоящие звёзды среди этих красавцев живут не в столице.
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