Врач перечислила болезни, которые появляются из-за немытых рук

В списке сальмонеллез и дизентерия Регулярное мытье рук играет исключительно важную роль в профилактике множества инфекционных заболеваний, рассказала РИАМО врач-эксперт лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог Вера Сережина.
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