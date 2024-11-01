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Интимные истории неандертальцев и предков современных людей

Интимные истории неандертальцев и предков современных людей

Неандерталец и самка вида «человек разумный». | Фото: io9.gizmodo.com.  Современный человек Homo sapiens («человек разумный») пришел на смену более древнему виду – неандертальцу, который был «менее человечным», ближе к обезьянам.

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