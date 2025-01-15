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Атаман Кузнецов: поклонный крест защитит бойцов и приблизит победу

Атаман Кузнецов: поклонный крест защитит бойцов и приблизит победу

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, атаман Волжского казачьего войска Константин Давитьян и атаман Северо-Западного казачьего войска Максим Бугой по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла установили поклонный крест на месте тяжелых боев на территории ДНР, сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.

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