Атаман Кузнецов: поклонный крест защитит бойцов и приблизит победу

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, атаман Волжского казачьего войска Константин Давитьян и атаман Северо-Западного казачьего войска Максим Бугой по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла установили поклонный крест на месте тяжелых боев на территории ДНР, сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.