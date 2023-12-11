Кодовые слова и замена на женщин. В спортклубах подготовились к визиту военкомов

Всю прошлую неделю сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), по их заявлению, на «законных» основаниях проводили рейды по тренажерным залам, спортивным клубам и оздоровительгым центрам на всей территории страны.
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