Ефрейтор Призрак две недели ухаживал за раненным товарищем на передовой

Главное в тезисах: Две с половиной недели автономной заботы: Ефрейтор Дмитрий Антонов с позывным Призрак удерживал на позиции тяжело раненного сослуживца, снабжая его водой, едой и медикаментами, доставленными дронами.
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