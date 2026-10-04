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Мировое обозрение

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Ефрейтор Призрак две недели ухаживал за раненным товарищем на передовой

Ефрейтор Призрак две недели ухаживал за раненным товарищем на передовой

Главное в тезисах: Две с половиной недели автономной заботы: Ефрейтор Дмитрий Антонов с позывным Призрак удерживал на позиции тяжело раненного сослуживца, снабжая его водой, едой и медикаментами, доставленными дронами.

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