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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Браун и Кристапс Порзингис набрали 42 очка и 6 блоков в 1-м матче с «Далласом»

Джейлен Браун и Кристапс Порзингис набрали 42 очка и 6 блоков в 1-м матче с «Далласом»

Лучшими игроками в составе «зеленых» стали защитник Джейлен Браун и центровой Кристапс Порзингис. Браун за 37 минут на паркете набрал 22 очка, 7 из 12 с игры, 6 подборов, 2 передачи, 3 перехвата, 3 блока.

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