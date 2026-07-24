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Царьград

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Аллахшукюр Пашазаде: Мирзиёев вывел Узбекистан на мировой уровень

Аллахшукюр Пашазаде: Мирзиёев вывел Узбекистан на мировой уровень

Азербайджанский религиозный лидер Аллахшукюр Пашазаде отметил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вывел страну на мировой уровень в сфере просвещения и религиозного наследия, что привело к значительным достижениям и благополучию народа.

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