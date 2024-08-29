"Это корректный вопрос?" О качестве российских семян, урожае зерна на Алтае и ценах

Фермерское хозяйство из Алтайского края экспериментирует с культурами и внедряет природоохранные технологии Богатый и качественный урожай пшеницы, который прогнозируют алтайским полям, совсем не радует крестьян.
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