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Курские новости

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Политолог Слатинов проанализировал итоги выборов 2026 в Черноземье и Курске

Политолог Слатинов проанализировал итоги выборов 2026 в Черноземье и Курске

Текстовая версия большого интервью «Курских новостей» с доктором политических наук Владимиром Слатиновым, где обсуждались результаты Выборов 2026 года в Курской области и Черноземье.

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