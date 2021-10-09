Иоанн Мягкий Меч и поражения Англии

Иоанн Безземельный подписывает Великую хартию вольностей. Гравюра Э. Эванса по картине Дж. Дойла 830 лет назад принц Джон (будущий король Иоанн Безземельный), пользуясь тем, что его брата Ричарда Львиное Сердце взяли в плен в Германии, попытался захватить трон Англии.