Иоанн Мягкий Меч и поражения Англии

Иоанн Безземельный подписывает Великую хартию вольностей. Гравюра Э. Эванса по картине Дж. Дойла 830 лет назад принц Джон (будущий король Иоанн Безземельный), пользуясь тем, что его брата Ричарда Львиное Сердце взяли в плен в Германии, попытался захватить трон Англии.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии