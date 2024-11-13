Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов – иноагентов

НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска на внеочередной сессии в среду приняли решение о лишении мандатов двоих своих коллег, внесенных в реестр иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости.
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