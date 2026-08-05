Какое шоу обещали украинцам и почему оно оказалось кровавым цирком? Почему украинцы в Европе не нашли обещанного рая, а превратились в живую кровь для западных элит? Как иллюзии, созданные СМИ, лишили народ способности видеть реальные угрозы? И какие права украинцев были принесены в жертву ради геополитического спектакля? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрителей Читать далее: https://govorit.