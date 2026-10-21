Картофель становится значительно полезнее, если его запечь в духовке и употребить на следующий день. Об этом диетолог Сандра Моньино сообщила в беседе с «El Economista», передает «Лента.
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