«Диетолога» для рыб ищут на работу в астраханскую компанию

Необычная вакансия для астраханцев – требуется трофолог. Ищет его КаспНИРХ. В обязанности специалиста будет входить изучение спектра питания и пищевых отношений рыб - планктофагов и рыб – бентофагов, в том числе в ходе полевых и экспедиционных работ.