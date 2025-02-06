«Диетолога» для рыб ищут на работу в астраханскую компанию

Необычная вакансия для астраханцев – требуется трофолог. Ищет его КаспНИРХ. В обязанности специалиста будет входить изучение спектра питания и пищевых отношений рыб - планктофагов и рыб – бентофагов, в том числе в ходе полевых и экспедиционных работ.
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